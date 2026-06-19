Truffa del finto carabiniere, raggirata anziana a Lauro: 3 denunce L'intervento tempestivo della Polizia nel Vallo Lauro

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla locale Procura della Repubblica tre napoletani per il reato di truffa in danno di un’anziana donna.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), all’esito di una tempestiva attività di indagine, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 27enne, un 32enne ed un 34enne, residenti nella provincia di Napoli, per truffa aggravata.

La dinamica

Gli agenti hanno dato immediato corso all’attività investigativa a seguito della denuncia sporta da un’anziana donna, residente in un Comune irpino del Vallo di Lauro, che riferiva di essere stata contattata telefonicamente da un individuo il quale, qualificatosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri, le aveva esposto una situazione di emergenza in cui versavano alcuni suoi stretti familiari, inducendola con inganno a consegnare ad uno sconosciuto, presentatosi subito dopo presso la sua abitazione, la somma contante di circa 1.200 euro e numerosi monili in oro e gioielli.

L’occasione è propizia per invitare tutti i cittadini a diffidare sempre di qualsiasi contatto telefonico di dubbia provenienza e dalle richieste di denaro, allertando immediatamente le Forze dell’Ordine.

Si precisa che la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.