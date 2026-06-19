Pomeriggio di fuoco in Irpinia: a Fontanarosa brucia anche un uliveto Sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda e Ariano Irpino

Pomeriggio di fuoco in Irpinia da Montaguto nella Valle del Cervaro a Fontanarosa. Qui un vasto incendio di sterpaglie ha interessato anche un uliveto.

E' successo nei pressi del cimitero. Sul posto operative due squadre dei vigili del fuoco giunte da Grottaminarda e Ariano Irpino. Proprio grazie al tempestivo intervento dei caschi rossi si è evitato il peggio.

La protezione civile della regione Campania ha allertato i sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, a voler divulgare alla cittadinanza le norme comportamentali da adottare nei periodi di massima allerta e grave pericolosità agli incendi boschivi.

Lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, è dichiarato nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Tra i divieti, quallo di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, accensione fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, co. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017).