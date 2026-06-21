Avellino, incendio in via Morelli e Silvati: fiamme nella macelleria Il rogo in via Morelli e Silvati

Incendio in via Morelli e Silvati, fumo e paura nella zona Campi coni. Un incendio di proporzioni significative ha interessato nella serata di oggi la macelleria De Leo, il locale che si trova di fronte al campo Coni. Il rogo è divampato in via Morelli e Silvati.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a richiedere l'intervento della polizia di Stato per gestire la viabilità nell'area circostante.

Soccorsi e gestione dell'emergenza

Sul posto sono giunte entrambe le volanti della Questura, che non si sono limitate al controllo del traffico. Gli agenti hanno prestato soccorso a una persona disabile residente al secondo piano del palazzo sovrastante l'esercizio commerciale, garantendone la messa in sicurezza. Sono in corso verifiche e messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto i caschi rossi hanno prontamente sedato il rogo.