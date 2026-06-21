"Nella giornata di ieri personale specializzato della Questura di Avellino, nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, ha rimpatriato un cittadino marocchino, di 35 anni, con diversi pregiudizi di polizia": ecco quanto presentato dalla Questura di Avellino tramite nota ufficiale. "Lo stesso è stato accompagnato dall'aeroporto di Roma Fiumicino a quello del Paese di origine. Continua è l'attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare".
Avellino: espulso un cittadino extracomunitario
Continua attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare
Avellino.