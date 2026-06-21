Avellino: espulso un cittadino extracomunitario

Continua attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare

avellino espulso un cittadino extracomunitario
Avellino.  

"Nella giornata di ieri personale specializzato della Questura di Avellino, nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, ha rimpatriato un cittadino marocchino, di 35 anni, con diversi pregiudizi di polizia": ecco quanto presentato dalla Questura di Avellino tramite nota ufficiale. "Lo stesso è stato accompagnato dall'aeroporto di Roma Fiumicino a quello del Paese di origine. Continua è l'attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare".

Ultime Notizie