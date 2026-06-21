Avellino: espulso un cittadino extracomunitario Continua attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare

"Nella giornata di ieri personale specializzato della Questura di Avellino, nell'ambito dell'attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, ha rimpatriato un cittadino marocchino, di 35 anni, con diversi pregiudizi di polizia": ecco quanto presentato dalla Questura di Avellino tramite nota ufficiale. "Lo stesso è stato accompagnato dall'aeroporto di Roma Fiumicino a quello del Paese di origine. Continua è l'attività di monitoraggio sul fenomeno della immigrazione irregolare".