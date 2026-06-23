Grave incidente nei campi ad Ariano: 60enne in codice rosso Era intento a recuperare balle di fieno con il suo trattore

Era intento a recuperare balle di fieno con il suo trattore quando il mezzo spinto sembrerebbe dal carrellone sganciatosi improvvisamente si è ribaltato con egli stesso all'interno della cabina nella vallata.

Una zona particolarmente impervia. E' successo in contrada Camporeale, zona costa San Paolo ad Ariano Irpino. Vittima del grave incidente un 60enne di Difesa Grande, molto conosciuto ed esperto nel suo lavoro.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i carabinieri.

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove è giunto in codice rosso. L'equipe guidata da Silvio D'Agostino, lo sta sottoponendo a tutti gli esami necessari al fine di poter escludere conseguenze gravi. La prognosi al momento è riservata e non si esclude che possa essere trasferito altrove.

"Ancora una volta, seppur senza reddito, gli agricoltori oltre a rimetterci i soldi, spesso rischiano anche la vita".