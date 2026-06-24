Ariano, accusata di aver tentato di introdurre la droga in carcere: condannata La condanna inflitta è più mite rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero

di Paola Iandolo

Un anno fa ha tentato di introdurre nel carcere d Ariano Irpino hashish e cocaina: arriva la condannata per la donna. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Salvatore Perrotta del tribunale di Benevento. L'imputata, assistita dall'avvocato Michele Ciruolo, ha ricevuto una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione dopo l'esclusione dell'aggravante contestata. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più alta a 4 anni e 2 mesi.

L'istruttoria dibattimentale

La decisione è arrivata al termine del procedimento celebrato davanti al tribunale di Benevento. Secondo l'accusa, la donna aveva tentato di introdurre sostanze stupefacenti, nello specifico hashish e cocaina, all'interno della struttura penitenziaria di Ariano Irpino.

L'esclusione dell'aggravante

Nel pronunciare la sentenza, il giudice Salvatore Perrotta ha escluso l'aggravante contestata, circostanza che ha inciso sulla determinazione della pena finale, fissata in 2 anni e 10 mesi. Infatti la richiesta avanzata dalla pubblica accusa, era più alta pari a 4 anni e 2 mesi di reclusione.



