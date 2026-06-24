Ariano Irpino, salvato dai Carabinieri sul cavalcavia Intervento in extremis in via Maddalena dopo l’allarme dei familiari

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno salvato un uomo che, nel pomeriggio di ieri, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita. L’allarme è scattato dopo il suo allontanamento dall’abitazione e ha immediatamente attivato le ricerche sul territorio.

Secondo quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, dagli accertamenti svolti nelle prime fasi dell’intervento è emerso che l’uomo si era diretto verso il viadotto di via Maddalena, ad Ariano Irpino, indicato come il luogo in cui avrebbe potuto compiere il gesto.

L’intervento dei militari

I militari hanno raggiunto rapidamente la zona e hanno individuato l’uomo mentre si trovava nei pressi della recinzione. In pochi istanti sono riusciti ad avvicinarlo, bloccarlo e metterlo in sicurezza, impedendo che la situazione precipitasse.

La prontezza dell’intervento ha evitato una tragedia e ha consentito di affidare la persona a una fase successiva di assistenza e tutela. In circostanze di questo tipo, la tempestività dei soccorsi e la capacità di leggere i segnali di pericolo diventano decisive.

Il presidio del territorio

L’episodio conferma il ruolo del controllo del territorio nelle emergenze che riguardano la vita delle persone. La presenza dei Carabinieri nelle aree sensibili, unita alla rapidità nella raccolta delle informazioni, ha permesso di trasformare un allarme in un salvataggio.

Il caso richiama anche l’importanza di chiedere aiuto quando una persona attraversa un momento di grave fragilità. Ogni segnale di rischio va preso sul serio e segnalato subito ai numeri di emergenza o ai servizi sanitari competenti.