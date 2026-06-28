Documenti falsi per attivare carta prepagata, arrestato 46enne di Avellino L'arresto a Napoli dell'uomo presso l'ufficio postale di San Giorgio a Cremano

Un 46enne di Avellino è stato arrestato a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, per possesso di documenti falsi. L’uomo è stato sorpreso nell’ufficio postale di via Bachelet in possesso di documenti contraffatti. Secondo quanto accertato, avrebbe tentato di attivare una carta prepagata utilizzando l’identità di un uomo classe 1962. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che dopo aver verificato la sua reale identità lo hanno arrestato e condotto in camera di sicurezza. È ora in attesa di giudizio.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 46enne avrebbe esibito documenti contraffatti riportanti l’identità di un uomo nato nel 1962, nel tentativo di completare l’operazione.

Scoperta la vera identità

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno eseguito gli accertamenti necessari riuscendo a risalire alla reale identità del sospettato e a verificare la falsità della documentazione utilizzata. Per il 46enne sono così scattate le manette.

In attesa del giudizio

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e del successivo giudizio.