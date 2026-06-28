Incidente mortale nel Sannio, addio a Massimo Grasso dolore alla Caserma Berardi Il sottoufficiale dell'Esercito in forze ad Avellino è morto ieri mattina in un incidente nel Sannio

Dolore e cordoglio anche ad Avellino per la morte di Massimo Grasso, militare sannita in forze alla Caserma Berardi del capoluogo irpino, 232esimo Reggimento. Massimo Grasso, 49 anni, è morto ieri in un tragico incidente stradale nel Sannio, mentre tornava a casa percorrendo la Statale 90 Bis.

La dinamica

Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina nei pressi dello svincolo di Paduli. Nello scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, tra un’automobile e una moto ha perso la vita Massimo Grasso 49 anni, originario di Apice, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. L’impatto si è rivelato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, insieme alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Commozione sui social

“Continua a correre … il tuo passo resterà con noi”, ha scritto su fb un amico che condivide l'identica passione per la moto. Massimo Grasso era un sottufficiale dell'Esercito di stanza ad Avellino, con la passione per la moto. "Ci sono persone che lasciano un segno senza fare rumore. Persone vere, che con la loro presenza rendono tutto più semplice e più umano", ha annotato Alberto a memoria dello straordinario affetto che in tanti nutrivano per Massimo. E poi ancora: Caro Massimo, da lassù veglia sulla tua famiglia, dai loro la forza di affrontare questo momento e riposa in pace."

I messaggi di dolore

Viaggiava a bordo della sua Mv Augusta ieri quando è rimasto vittima di un tragico incidente stradale e sui social da ore sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio. "Il Comune di Apice esprime cordoglio per la tragica scomparsa del militare Massimo Grasso. La nostra comunità perde oggi non solo un amato concittadino ma anche un esempio di responsabilità e alto senso delle istituzioni. Ci mancherai". Si legge sulla pagina ufficiale del comune di Apice.