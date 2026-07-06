Avellino, presunta violenza sessuale: la 34enne ha formalizzato la denuncia Sono circa otto le ore da ricostruire in cui la donna ha sostenuto di aver subito violenza

di Paola Iandolo

Presunta violenza sessuale in centro città: stamattina la 34enne di origini ucraine ha presentato la formale denuncia presso la questura dopo il ricovero ospedaliero dei giorni scorsi. Massimo riserbo da parte degli agenti della squadra mobile sulle dichiarazioni della presunta vittima, trattandosi di un caso estremamente delicato e che ha diversi aspetti ancora avvolti nel mistero.

La ricostruzione

La 34enne era stata ritrovata da un passante alle 3 di notte dello scorso venerdì nei pressi del tunnel di piazza Garibaldi in evidente stato confusionale. Immediatamente ha chiesto l'intervento delle forze dell’ordine e del 118 per il suo trasporto in ospedale; la donna ha raccontato in un primo momento di essere stata aggredita e violentata ed è stato attivato il percorso rosa all’interno del Moscati. La presunta vittima è stata sottoposta ad alcol test, risultato positivo con un dato di quasi quattro volte superiore al consentito, mentre il tampone ha fornito esito negativo.

Le indagini

Gli accertamenti proseguono. Infatti gli agenti stanno cercando elementi di riscontro al racconto della donna visionando tutte le immagini di videosorveglianza tra piazza Kennedy e il Mercatone, dove la donna avrebbe subito la violenza; la 34enne sarebbe uscita per un appuntamento verso le 18 di sera di giovedì, per poi essere ritrovata appunto la notte da un passante, c’è un vuoto di circa 8 ore tutto da accertare. La vicenda è stata sollevata da un post sui social in cui veniva raccontato che la 34enne era stata rapita e violentata.