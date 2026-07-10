Avellino, prostituzione minorile: chiesto il processo per un 45enne avellinese L'udienza è fissata per il 12 ottobre davanti il gup di Napoli

di Paola Iandolo

Prostituzione minorile: chiesto il rinvio a giudizio per un 45enne residente ad Avellino. L'udienza preliminare è fissata per il 12 ottobre, davanti al Gup di Napoli, la dottoressa Valentina Giovanniello. L'imputato è difeso di fiducia dall'avvocato Stefano Vozella, del foro di Avellino. Deve rispondere del reato previsto dagli articoli 81, 56 e 600 bis comma 2 del codice penale.

La ricostruzione

I fatti contestati risalgono all'estate del 2024. Secondo la ricostruzione della Procura, l'uomo avrebbe instaurato un rapporto di amicizia con due minori, entrambi nati in Egitto. In più occasioni avrebbe compiuto atti diretti in modo non equivoco a ottenere da loro prestazioni sessuali, promettendo in cambio somme di denaro. Avrebbe tentato di convincerli ad avere rapporti sessuali con richieste reiterate e insistenti, avanzate di persona, per telefono e tramite messaggi whatsApp. In cambio avrebbe offerto soldi e ricariche telefoniche, pur essendo, secondo l'impianto accusatorio, a conoscenza della minore età delle persone offese.





