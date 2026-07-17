Avellino, tentato omicidio nel parcheggio del market: due arresti della Mobile Nella vicenda risulta indagata una terza persona, a piede libero

di Paola Iandolo

Tentato omicidio al supermercato Do.DE.CA di via Tagliamento: arriva la svolta con due arresti. All'esito di una articolata attività di aa indagine coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino, è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere ed uno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di due indagati residenti nell'hinterland avellinese. Gli stessi sono indagati, allo stato delle indagini, per tentato omicidio aggravato e falsità materiale commessa da privato. Una terza persona risulta indagata a piede libero.

La violenta aggressione

In particolare, le contestazioni mosse nei confronti degli indagati, fanno riferimento ad una violenta aggressione avvenuta la sera del 2 aprile 2026 ad Avellino - giovedì Santo - perpetrata ai danni di Nello Malinconico, 42enne avellinese. A seguito delle gravi ferite riportate, quest'ultimo veniva ricoverato in prognosi riservata ed in pericolo di vita presso l'Ospedale Moscati di Avellino. Nell'immediatezza dei fatti, si appurava che la persona offesa, mentre si trovava all'interno del parcheggio coperto dell'attività commerciale "Do.De.Ca." di Avellino, è stato aggredito da tre soggetti travisati, mediante l'utilizzo di bastoni e spranghe, giunti a bordo di un'autovettura a cui era stata alterata la targa mediante l'applicazione di nastro adesivo nero.

Le precisazioni

Le attività investigative, attraverso puntuali riscontri fondamentali per la ricostruzione di tutte le fasi delle azioni criminose perpetrate dagli indagati, consentivano di consolidare il quadro probatorio a carico dei due odierni indagati. Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all'esito del giudizio definitivo.





