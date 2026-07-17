La tradizione degli obelischi, Lanza: "Quanto siamo fortunati noi a Flumeri" La vicenda del carro di Mirabella, la solidarietà e l'orgoglio del sindaco di Flumeri

La vicenda del carro di Mirabella che sta tenendo banco in Irpinia. Al popolo eclanese arriva la solidarietà del sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza a nome di tutta la sua comunità.

"Sarebbe opportuno che le divergenze venissero appianate intorno ad un tavolo per il bene della tradizione. Certo, i problemi denunciati e le relative tempistiche di soluzione mettono ansia tra la gente. Sono certo, tuttavia, che anche questa volta una soluzione si troverà e lo speriamo davvero.

Questa vicenda mi fa riflettere e dire quanto siamo fortunati noi a Flumeri per la straordinaria opera volontaristica per l’intera tradizione legata a sua maestà il Giglio di Grano.

Ai miei concittadini un grande grande ringraziamento per l’amore dimostrato negli anni verso il Giglio. Anche qst anno si sta facendo un ottimo lavoro. La nuova struttura, atta a rendere maggiormente sicura la manifestazione, è già quasi pronta. Merito vostro, cari concittadini, “carristi con tanta o meno esperienza”, “squadre del palio”, “Signore alle catene”, tutti più o meno giovani, tutti con tanto tanto amore per la propria tradizione. Queste cose, per un sindaco, sono motivo di grande orgoglio.

