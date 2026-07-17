Festa di piazza ad Ariano per la vittoria di Ferrante, il sindaco: "Vi aspetto" Invito rivolto a tutta la città

Il sindaco Mario Ferrante e l’amministrazione comunale di Ariano Irpino invitano tutta la cittadinanza a una serata di festa per celebrare insieme il nuovo percorso al servizio della comunità.

"Vi aspettiamo numerosi lunedì prossimo 20 luglio dalle ore 20:30 in Piazza Garibaldi (Piazza Ferrara). Una serata all’insegna della musica, della convivialità e dello stare insieme, con “La Banda della Posta”, “Valerio Ricciardelli e Tammurriarè” e con degustazioni di cibo e bevande. Sarà l’occasione per incontrarsi, condividere un momento di allegria e vivere insieme una bella serata di comunità".

La festa era in programma lo scorso 2 luglio, poi rinviata per le avverse condizioni meteo.

Una vittoria schiacciante al primo turno, quella di Mario Ferrante: 7.258 pari al 52,73% a fronte di 13.764 voti validi che hanno segnato il capolinea dell'amministrazione Franza e il cambio guida a palazzo di città.