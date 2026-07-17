Ariano, Gambacorta:"Ci è stato chiesto di lavorare per la città e questo faremo" La risposta alla nota della minoranza all'indomani dell'ultimo consiglio comunale

"Che la minoranza metta in evidenza le assenze fra i consiglieri comunali della maggioranza ci sta. Che ometta di dire che la delibera da votare era quella relativa al rendiconto 2025 della Giunta uscente e non a atti politici presentati da chi è oggi al Governo di Ariano ci sta molto meno.

Che gongoli sperando nelle difficoltà di una amministrazione appena eletta al primo turno, senza ricorrere al ballottaggio dopo ben 26 anni, mi sembra eccessivo".

Ad affermarlo senza mezzi termini è il consigliere comunale Mimmo Gambacorta.

"Che ex amministratori, bocciati a maggio dai cittadini elettori senza appello, pensino che possano addirittura prepararsi a nuove elezioni, fa solo sorridere.

Che si dimentichino le spaccature interne che hanno impedito di formare un gruppo consiliare che sia riconosciuto dal Pd provinciale dimostra che l’arte di mettere la polvere sotto il tappeto è molto praticata a sinistra.

Lavorare per la città: questo ci hanno chiesto i cittadini. E questo intendiamo fare per i prossimi 5 anni".