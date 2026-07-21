Donna colta da malore con le manette bloccate ai polsi: ecco cosa è accaduto Intervento ad alta precisione dei Vigili del Fuoco nell'area di Servizio Calaggio Nord sull'A16

Un intervento particolarmente delicato quello effettuato nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino presso l'area di servizio Calaggio Nord, lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata.

Erano da poco passate le 00:10 di oggi, martedì 21 luglio, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto una richiesta di supporto dalla Polizia Stradale. Una donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata colta da un improvviso malore mentre aveva ancora le manette ai polsi, rimaste accidentalmente bloccate e impossibili da rimuovere.

Sul posto è stata immediatamente inviata una squadra del Distaccamento di Bisaccia, che ha affrontato l'intervento con la massima cautela. La priorità era liberare la donna senza provocare lesioni ai polsi e senza esporla ai rischi legati al surriscaldamento del metallo durante le operazioni di taglio.

I Vigili del Fuoco hanno quindi protetto la cute con appositi schermi e raffreddato costantemente la zona interessata, procedendo poi a una limatura controllata delle manette mediante un seghetto, così da indebolire progressivamente la struttura in acciaio senza arrecare danni alla persona.

Completata questa prima e delicata fase, l'intervento si è concluso con successo grazie all'utilizzo di una cesoia per bulloni, che ha consentito di recidere definitivamente le manette e liberare i polsi della donna in condizioni di totale sicurezza.

Terminate le operazioni di soccorso tecnico, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118, intervenuto con l'unità SAUT di Grottaminarda, che ha prestato le cure necessarie e disposto gli accertamenti clinici del caso.

L'intervento si è concluso senza ulteriori criticità, grazie al coordinamento tra Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale sanitario, che ha consentito di gestire un'emergenza tanto insolita quanto complessa con tempestività e professionalità.