Omicidio Colalongo: la Dda ottiene il processo lampo per Alduccio Cava In corso la discussione davanti al Riesame sul ruolo avuto da Bernardo Cava nel delitto Colalongo

di Paola Iandolo

Giudizio immediato per undici indagati a vario titolo del concorso nell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso da un commando di sicari il 17 dicembre 2025 a Scisciano. Il pm antimafia Henry Jhon Woodcock, il magistrato antimafia che ha coordinato le indagini dei Carabinieri di Castello di Cisterna, ha firmato una richiesta di giudizio immediato per undici indagati: tra loro c’e’ anche Bernardo Cava, detto Alduccio, l’esponente della famiglia quindicese che avrebbe guidato la staffetta che da Mugnano del Cardinale aveva spostato il killer prima nel nolano e successivamente poi grazie all’appoggio di altri soggetti, nella zona del raid. La prima udienza per l’omicidio sarà celebrata davanti ai giudici della III Sezione della Corte di Assise di Napoli il 16 settembre.

Il ricorso davanti al Riesame

Intanto è in corso di discussione, davanti al Riesame, il ricorso dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione relativo alla carenza di motivazione per la partecipazione di Bernardo Cava alla preparazione e all'organizzazione del delitto di Ottavio Colalongo, avvenuto il 17 dicembre 2025 a Scisciano". Con questa motivazione i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno accolto uno dei motivi presentati dall'avvocato Claudio Frongillo - difensore di Cava, detto Alduccio - annullando con rinvio ad una nuova Sezione del Tribunale del Riesame la valutazione sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Bernardo Cava, perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di omicidio eseguito ai danni di Colalongo nel dicembre del 2025. In serata o domani potrebbe già arrivare la decisione dei giudici del tribunale del Riesame di Napoli.