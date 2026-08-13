Pauroso incendio in Irpinia: vigili del fuoco in azione da circa dieci ore Aria irrespirabile tra Ariano Irpino e Villanova del Battista

Aria irrespirabile a Villanova del Battista, interessata da un incendio in una proprieta privata in contrada Pila al confine con contrada Masciano ad Ariano Irpino. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto, alcune pertinenze agricole e un'abitazione.

Un incendio diventato incontrollabile e ad altissimo rischio per l'elevata quantità di fumo nell'aria, da quasi dieci ore ormai.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da tutta la provincia insieme alle forze dell'ordine. Fortunatamente non si registrano feriti. In azione anche gli operai addetti al servizio antincendio della comunità montana Ufita.

Non è escluso come avviene in casi del genere che possa esserci un monitaraggio dell'ari da parte dell'Arpac considerata la gravità dell'incendio e il materiale vario andato in fumo. E' una richiesta che dovrebbe partire al più presto dagli organi preposti nell'interesse di tutti. Il bilancio dei danni è ingente e in fase di ricostruzione.