Avellino, Fila: "Colpito dalla tifoseria nella gara ad Empoli" Il ricordo dell'attaccante di Brno per la sfida nel finale della scorsa stagione

Nel corso dello Sturno Sport Festival, ospite nella delegazione dell'U.S. Avellino, prime parole da calciatore biancoverde per Daniel Fila, già protagonista nell'estate dei lupi, in particolar modo nel memorial "Sandro Criscitiello" in cui l'attaccante di Brno è risultato come il migliore in campo contro il Torino. "Sono qui per mister Nesta, è una leggenda del calcio italiano, e per una piazza che mi ha colpito nella scorsa stagione. Ad Empoli, nella gara contro l'Avellino, ho visto una tifoseria bellissima. Con l'Empoli mi sembrava di giocare fuori casa. Avellino è una grande chance per me e con il Venezia abbiano ritenuto che fosse la scelta giusta per la mia evoluzione".

"Reparto avanzato di qualità e con caratteristiche diverse"

"L'attacco? Ogni rosa ha diversi attaccanti e caratteristiche diverse. C'è un livello alto e tutti potranno fare bene. Il mio obiettivo? Preferisco non dirlo. Nesta? Avevo parlato con lui, mi ha ricordato un gol realizzato con il Monza. Abbiamo parlato di aspetti tattici e, come detto, non ha bisogno di presentazioni per quanto fatto nel calcio".