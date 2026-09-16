Giocattoli non sicuri, blitz dei Carabinieri: multe e sequestri nell'avellinese Sequestrati Squishy e bolle di sapone irregolari nei negozi gestiti da due cinesi

Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Montella hanno condotto una serie di controlli straordinari presso diversi esercizi commerciali ed edicole del territorio. L'attività ispettiva è stata originariamente predisposta per verificare l'eventuale presenza in vendita di giocattoli contenenti sabbia contaminata da tremolite (una varietà di amianto), in linea con le recenti allerte diramate dal Ministero della Salute e dalla Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Giocattoli senza marchio CE

Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato la presenza di numerosi articoli e giocattoli esposti per la vendita risultati totalmente privi della marcatura CE, del nome e dell'indirizzo del fabbricante, nonché delle obbligatorie avvertenze e istruzioni in lingua italiana.

In un negozio gestito da 30enne cinese multe e irregolarità

In particolare, presso un esercizio commerciale gestito da un 30enne di origini cinesi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo diverse tipologie di prodotti. Tra questi, sfere contenenti liquido e i cosiddetti “squishy” e “butter squishy”, alcuni dei quali realizzati a forma di alimento e pertanto ad alto rischio di confusione e ingestione accidentale da parte dei bambini più piccoli.

Nel secondo negozio sempre gestito da una 50enne cinese altre irregolarità

Presso un secondo punto vendita, gestino da una 50enne anch'essa di origini cinesi, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di ulteriori articoli irregolari. Tra la merce ritirata figurano confezioni regalo di bombe da bagno (“bath bomb gift”), bolle di sapone, spray per travestimenti (“zombie blood spray”) e bombolette di lacca colorata, risultate peraltro scadute sin dal mese di febbraio 2022.

Tutti i prodotti non conformi agli standard di sicurezza sono stati immediatamente prelevati dagli scaffali e ritirati dal mercato. A carico dei titolari delle due attività commerciali saranno elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 6000.

L'attività di controllo dell'Arma, di concerto con le competenti autorità amministrative, proseguirà costantemente su tutto il territorio, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. Massima attenzione continuerà ad essere rivolta soprattutto alla fascia dei più piccoli, per prevenire il rischio che possano entrare in contatto con giocattoli potenzialmente nocivi per la salute o non conformi alle normative vigenti.