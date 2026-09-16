Noi di Centro: focus sulle vertenze irpine ad Avellino Riunione operativa nella sede di corso Vittorio Emanuele

Alla presenza del coordinatore regionale Pasquale Giuditta, la consigliera provinciale Katia Renzulli, il consigliere al Comune di Avellino Gino Iannace, il segretario provinciale Raffaele Cipriano, il vice segretario provinciale Pasquale Scrima ed il segretario cittadino Antonio Cosmo, hanno partecipato numerosi amministratori locali, simpatizzanti ed amici all’incontro che ha sancito l’avvio di una definizione degli organismi di Noi di Centro in Irpinia: occorre dare un assetto al partito che sta riscuotendo numerose adesioni, sempre maggiori consensi e l’interessamento di molte parti della comunità.

Sarà definita a breve la composizione degli organismi dal provinciale al cittadino per dare voce alle varie componenti e rendere maggiormente incisiva l’attività sui territori.

Intanto continua senza sosta l’impegno nelle amministrazioni in cui NdC ha espresso una rappresentanza: dalla provincia di Avellino con Katia Renzulli al Comune capoluogo con Gino Iannace. Con loro sul tavolo le questioni che vanno dallo sviluppo alla crescita economica e sociale dei territori e delle comunità formulando proposte concrete.



Altra rilevante questione a cui lavora Noi di Centro è la piena realizzazione del campo largo in tutte le realtà campane anche in vista delle importanti scadenze elettorali: i risultati alla Regione Campania e al Comune di Napoli dimostrano quanto sia fondamentale lavorare tutti insieme, nella consapevolezza che il Centro è componente imprescindibile.



Previsti nuovi incontri che porteranno il partito di Noi di Centro nelle comunità con iniziative che puntano a raccogliere le istanze dei territori