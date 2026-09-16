Tir in fiamme in A16, code e disagi tra Baiano e Avellino Ovest Sul posto agenti della polstrada e vigili del fuoco

Tir in fiamme in autostrada, fumo e code tra Baiano e Avellino Ovest. Sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo divampato in autostrada nel tratto compreso tra Baiano e Avellino Ovest dell'A16. Sul posto polstrada e vigili del fuoco. Gli agenti hanno consentito il deflusso del traffico su una sola corsia per consentire ai caschi rossi di spegnere in sicurezza le fiamme. Code e disagi alla circolazione sono attualmente dovuti per l'esecuzione delleamovre di spegnimento.