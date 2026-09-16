Nusco in lacrime: domani i funerali di Marco Iuliano Addolorati e uniti in preghiera per l'ultimo saluto al 47enne morto in un tragico incidente stradale

Si terranno domani, alle ore 15.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, presso il cimitero di Nusco, i funerali di Marco Iuliano l'operaio 45enne morto una settimana fa in un tragico incidente stradale. La salma domani pomeriggio partirà dall'ospedale San Giuseppe MOscati di Avellino.

Marco lascia il padre Antonio, il fratello Carmine, gli zii, i cugini, i parenti e amici tutti.

Una intera comunità, quella di Nusco, nella provincia di Avellino, è in lutto per la morte di Marco Iuliano: l'uomo di 46 anni è morto in un incidente stradale, verificatosi all'alba di ieri, giovedì 10 settembre, sull'Ofantina Bis, proprio nel territorio di Nusco. Sul corpo del 45enne era stata disposta l'autopsia.

La dinamica dell'incidente mortale sull'Ofantina 7 Bis

Il tragico incidente stradale si è verificato alle prime ore di giovedì scorso sull'Ofantina Bis, in particolare all'interno della galleria "Colle Tagliabosco". L'automobile guidata da Marco Iuliano, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un autocompattatore di rifiuti. L'impatto è stato molto violento: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 46enne dalle lamiere; i sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autista del mezzo per i rifiuti, invece, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Moscati di Avellino. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Montella.