SuperEnalotto, la fortuna bacia Grottaminarda: vinti 34mila euro La giocata fortunata

Giornata di festeggiamenti per Grottaminarda, in provincia di Avellino. Martedì 15 settembre il numero «5» del SuperEnalotto ha regalato 34.423,33 euro. La giocata è stata effettuata presso l'«Edicola Il Chiosco» in Via Alcide De Gasperi, 25. L’ultimo "6" da 223,2 milioni di euro è stato centrato l'11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 settembre, sale a 28,1 milioni di euro.