SuperEnalotto, la fortuna bacia Grottaminarda: vinti 34mila euro

La giocata fortunata

superenalotto la fortuna bacia grottaminarda vinti 34mila euro
Grottaminarda.  

Giornata di festeggiamenti per Grottaminarda, in provincia di Avellino. Martedì 15 settembre il numero «5» del SuperEnalotto ha regalato 34.423,33 euro. La giocata è stata effettuata presso l'«Edicola Il Chiosco» in Via Alcide De Gasperi, 25. L’ultimo "6" da 223,2 milioni di euro è stato centrato l'11 settembre 2026 a Oggiono, in provincia di Lecco. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 17 settembre, sale a 28,1 milioni di euro.

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