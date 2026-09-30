Avellino, Misure di prevenzione tra prassi e riforme: il convegno dell'Ordine Il convegno si terrà il 2 ottobre nell'Aula Magna del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino promuove un incontro formativo dedicato alle misure di prevenzione, alle prassi applicative e alle prospettive di riforma, offrendo un’occasione di approfondimento su un tema di grande attualità per la comunità forense. Il convegno si terrà venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 16:00 nell'Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino.

I saluti

I saluti sono affidati all'avvocato Fabio Benigni, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, al questore di Avellino Pasquale Picone, alla dottoressa Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino, al dottore Francesco Raffaele procuratore facente funzione di Avellino e all'avvocato Raffaele Tecce, consigliere del'Ordine degli Avvocati di Avellino, responsabile della scuola forense e formazione penale. Modera il convegno l'avvocato Francesco Saverio Iandoli, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Gli interventi

Previsti gli interventi del dottore Giovanni Sodano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dell'avvocato Danilo Iacobacci, penalista del Foro di Avellino, del Dottore Aniello Ingenito, dirigente Divisione Polizia Anticrimine - Questura di Avellino, del Professore avvocato Mario Griffo dell' Università degli Studi del Sannio e del dottore Piero Silvestri consigliere Suprema Corte di Cassazione.





