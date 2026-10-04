Ragazza accoltellata a Salerno, il 57enne di Ariano Irpino: "Sono innocente" Domani mattina avrà la possibilità di raccontare la sua versione al gip

Nel breve colloquio avuto con il suo legale, venerdì notte, nel commissariato di Polizia di Ariano Irpino, Costantino Puopolo si è dichiarato “innocente”. Il 57enne arianese, secondo la Procura di Salerno, lo scorso 23 settembre avrebbe accoltellato una 23enne nel centro storico di Salerno. L'uomo è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere ad Ariano Irpino con l'accusa di tentato omicidio. Il movente del ferimento è ancora in fase di ricostruzione.

Ulteriori elementi potrebbero emergere già nella mattinata di lunedì quando Puopolo dovrà comparire dinanzi al gip Roberto Nuzzo del Tribunale di Benevento per l'udienza di convalida del fermo. Collegato dal carcere di Ariano Irpino e assistito dall'avvocato Domenico Carchia, il 57enne irpino avrà l'occasione per fornire la sua versione dei fatti e chiarire gli aspetti di una vicenda che ha tenuto per settimane con il fiato sospeso la città di Salerno.

Resta da capire, ad esempio, perché Puopolo si trovasse a Salerno, in una zona isolata e difficilmente conosciuta da chi non è salernitano. Così come bisognerà tratteggiare il movente del ferimento. La vittima ha sempre sostenuto di non conoscere il suo aggressore che, dopo averla colpita con calci e pugni alle spalle, le ha sferrato una coltellata all'altezza della nuca. Gli investigatori in casa del 57enne hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti che l'uomo avrebbe indossato quella sera, acquisendo anche alcuni quaderni ed appunti su cui ci l'uomo avrebbe scritto di suo pugno frasi e simboli, il cui significato dovrà essere decriptato per capire se possano essere d'interesse investigativo.