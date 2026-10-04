Avellino, furto alla farmacia Medusa: ladri in azione all'alba a Viale Italia Ladri in azione, colpo alla farmacia Medusa

Ladri scatenati ad Avellino, furto in farmacia . Ignoti hanno messo a segno un furto questa mattina, poco prima dell'alba, alla Farmacia Medusa, in viale Italia, dopo aver danneggiato la serranda dell'esercizio per entrare.

Il colpo all'alba

I malviventi hanno praticato un buco sulla saracinesca, riuscendo a portarsi all'interno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Avellino

I militari hanno effettuato i rilievi all'esterno e all'interno della farmacia. Non è ancora noto cosa sia stato portato via: il bottino è in fase di quantificazione. Restano da chiarire anche l'orario esatto del colpo e il numero delle persone coinvolte.

Le immagini della videosorveglianza saranno utili alle indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza per acquisire ogni elemento utile per risalire all'identità degli autori.