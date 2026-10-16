Avellino, maltratta la compagna e i genitori: condannato 52enne

di Paola Iandolo
Quattro anni e cinque mesi di reclusione. Questa la condanna emessa nei confronti di un 52enne avellinese accusato di maltrattamenti. Ad emettere la sentenza nei confronti dell'uomo il gup del tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone. Il 52enne è stato arrestato ad aprile dagli agenti della squadra Mobile della questura di Avellino dopo le denunce per maltrattamenti nei confronti dei genitori e della compagna.
Il giudizio immediato
La Procura di Avellino aveva chiesto ed ottenuto per il 52enne il giudizio immediato, che poi su richiesta della difesa e’ stato scelto.Nei suoi confronti è stata contestata dalla Procura anche la recidiva specifica infraquinquennale, oltre che l’aggravante dell’ aver agito per mettere in stato di assoggettamento la propria compagna.
Ricorso in Appello
Tra quindici giorni verrà depositata la motivazione della sentenza di condanna. Solo dopo il deposito la difesa - rappresentata dall'avvocato Michele Fratello - valuterà eventualmente se presentare ricorso in Appello.