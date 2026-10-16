Anziano cade da una scala: trasferito in eliambulanza al Cardarelli L'uomo di 80 anno è giunto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano Irpino

Un uomo di 80 anni di Mirabella Eclano è giunto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino a causa un un incidente accidentale avvenuto nella sua proprietà a Mirabella Eclano.

L'uomo sarebbe caduto da una scala, da un'altezza di circa tre metri. A seguito della caduta ha riportato una frattura dorso-lombare. Medici e anestesista vista la delicata situazione hanno subito attivato le procedure per il trasferimento dell'anziano, affetto anche da altre patologie in una struttura più attrezzata.

Allertata la centrale operativa del 118, l'uomo, cosciente e non intubato è stato trasferito in eliambulanza a Napoli dall'elisuperficie di via Maddalena.

Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Presente una pattuglia della polizia municipale.