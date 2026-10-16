Valorizzazione delle eccellenze: consegna certificazioni linguistiche Cambridge Protagonisti 100 alunni del nuovo istituto polo liceale Parzanese-Ruggero II di Ariano Irpino

Lunedì prossimo 19 ottobre 2026 si terrà ad Ariano Irpino, la cerimonia ufficiale di consegna delle certificazioni linguistiche Cambridge B1-B2-C1 e Delf B1.

L'appuntamento è lle ore 10:00 nella sala del museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, per 100 alunni del nuovo istituto polo liceale Parzanese-Ruggero II guidati dal dirigente scolastico Gerardo Cipriano, nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze .

La cerimonia sarà presieduta dal dirigente scolastico e avrà come ospite il referente Cambridge English Assessment Mr Gray Barry.

L’iniziativa si colloca all’interno del piano dell’offerta formativa del nuovo polo liceale che promuove e sostiene il valore della conoscenza delle lingue straniere come strumento principe di comunicazione in un mondo globale e intende valorizzare gli esiti conseguiti dagli alunni che si sono impegnati nel corso dell’anno scolastico 2025-26, attraverso l’istituzione di corsi di preparazione gratuiti interni alla scuola ,tenuti da docenti di lingua interni ed anche esterni.

Un grazie viene rivolto al comune per la disponibilità della sala del museo e studenti e docenti coinvolti per l’impegno profuso e gli ottimi risultati raggiunti.