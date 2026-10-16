Fiera dell'Immacolata a Grottaminarda: diramato l'avviso pubblico Il comune a lavoro per l'organizzazione dello storico evento

Il comune di Grottaminarda a lavoro per l'organizzazione di una nuova edizione della storica fiera dell'Immacolata in programma l'8 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 21:00.

Pubblicato l'avviso dedicato agli esercenti che desiderano prenderne parte attiva e che potranno presentare l'istanza utilizzando il modulo allegato all'avviso inoltrandolo all'ente, insieme alla documentazione richiesta, entro il 5 novembre.

Sono ammesse a partecipare alla fiera le imprese individuali e le società, iscritte alla C.C.I.A.A. e titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipologia "A" e "B" (L.R. n. 7/2020 e ss.mm.ii).

La Fiera dell'Immacolata sarà organizzata per settori, valorizzando gli spazi destinati ai prodotti natalizi, ai prodotti tipici e alle attività caratteristiche dell'economia locale, assicurando un'adeguata distribuzione delle attività del settore alimentare e dei punti di ristoro.

Queste le aree tematiche individuate:

· Via Valle, nel tratto dall'incrocio con Via Aldo Moro in direzione di Via Alcide De Gasperi, Via Giacomo Leopardi e Via Giosuè Carducci: settore alimentare.

· Parcheggi di Via De Gasperi: settore dedicato ai mezzi agricoli e/o industriali.

· Piazza XVI Marzo per i prodotti natalizi e tipici dell'economia locale.

È consentita la collocazione degli operatori food truck anche negli stalli ubicati in settori non esclusivamente destinati al comparto alimentare, al fine di garantire un'adeguata distribuzione dei punti ristoro all'interno dell'area fieristica.

L'invito dell'amministrazione comunale è rivolto agli esercenti a partecipare, come sempre, numerosi.

La fiera dell'Immacolata si caratterizza non solo per l'ampia proposta commerciale ma anche quale momento fortemente identitario; un'occasione di shopping pre-natalizio e di socialità in un'atmosfera festosa e di condivisione per ritrovarsi e riscoprire le proprie radici.

Gli operatori interessati dovranno presentare le istanze all'indirizzo pec protocollo.grottaminarda@asmepec.it o attraverso la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Municipio in via Alcide De Gasperi.