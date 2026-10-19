Avellino, spedizione punitiva in via De Concilii: condannato uno degli autori Gli altri tre imputati sono stati assolti dal giudice del tribunale di Avellino, Di Bartolomeo

di Paola Iandolo

Spedizione puntiva in via De Concilii: arriva la sentenza per Luigi Valente e gli altri giovani di Mercogliano, parenti e amici del 19enne, figlio di Carmine Valente detto Caramella di Capocastello, che il 19 gennaio è stato raggiunto da un colpo di pistola alla schiena a Rione Mazzini. Luigi Valente è stato condannato per lesioni personali gravi ad un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario, dal giudice Elena Di Bartolomeo. Valente è stato condannato anche al risarcimento dei danni patiti dal giovane aggredito. Assolti Modestino Valente, Enrico Arcidiacono, Manuel Gesualdo affiancati dagli avvocati Michele Scibelli, Nello Pizza e Stefania Macchia.

La ricostruzione

La spedizione punitiva è avvenuta a via De Concilii il 20 maggio 2024 quando si organizzarono in danno di due loro coetanei di origine napoletana per una ragazza contesa. I ragazzi aggrediti - anche con la collaborazione di due minorenni giudicati dal tribunale dei minorenni di Napoli - rimediarono ferite giudicate guaribili in trenta giorni. Uno dei due ragazzi aggrediti è stato difeso dall’avvocato Marino Capone. I sei giovani sono stati identificati grazie alle immagini di videosorveglianza attive su via De Concilii e con le testimonianze rese da residenti e commercianti.