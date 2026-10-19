Scandone, Dell'Imperio: "Piano partita rispettato, chiave della vittoria" "Si comincia a vedere l’identità del gruppo e ciò che questa squadra può esprimere"

La soddisfazione per la vittoria sulla Verodol CBD Pielle Livorno con il risultato di 75-66, ma testa subito alla sfida in programma mercoledì (ore 20) al PalaTiziano di Roma contro la Virtus per il recupero della prima giornata di campionato: ecco il commento di coach Ciro Dell'Imperio dopo il primo successo stagionale della Scandone Avellino.

"Stanno emergendo gerarchie più chiare"

"Stasera i complimenti vanno ai ragazzi: sono stati encomiabili e hanno rispettato il piano partita per tutti i quaranta minuti. - ha spiegato il coach dei biancoverdi nel post-gara - Affrontavamo una squadra di altissimo livello: poche volte ho visto una formazione con la profondità delle rotazioni e il talento offensivo della Pielle Livorno. Sapevamo che sarebbe servita una prestazione solida, concreta e attenta. Siamo riusciti a cercare i giocatori e le soluzioni che volevamo nei momenti giusti, ricevendo un contributo importante da tutti nelle diverse fasi del match. Credo sia stata questa la chiave della vittoria. Si comincia a vedere l’identità del gruppo e ciò che questa squadra può esprimere. Stanno emergendo anche gerarchie più chiare, che ci aiutano a trovare i nostri equilibri. Continueremo a lavorare durante la settimana per crescere ancora, ma stasera sono davvero contento della prestazione dei ragazzi".