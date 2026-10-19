Avellino: ripresa immediata verso la sfida con il Padova Sabato (ore 15) la gara al "Partenio-Lombardi" per l'ottava giornata di campionato

Ripresa immediata per l'Avellino che, alle 16, svilupperà la prima seduta settimanale dopo il pari di Cesena (1-1) e verso la gara con il Padova, in programma sabato (ore 15) al "Partenio-Lombardi". Come di consueto, il primo allenamento sarà a porte aperte (accesso libero per stampa e tifosi in Tribuna Montevergine). Nell'ambiente calcistico e sportivo avellinese sono ore di cordoglio per la scomparsa dell'agente della Digos della Questura di Avellino, Antonio Villani.

Il comunicato del club

"L’U.S. Avellino 1912, in tutte le sue componenti, in seguito alla tragedia che ha visto perdere la vita ad Antonio Villani, agente della Digos della questura di Avellino, con un forte abbraccio esprime cordoglio alla famiglia e si unisce al dolore di tutti i suoi colleghi": ecco quanto pubblicato dalla società biancoverde sui canali ufficiali social.