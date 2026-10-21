Auto a GPL in fiamme, paura un A16 a Monteforte Irpino Le immagini , l ' intervento

Avellino, mercoledì 21 ottobre 2026 – Intorno alle ore 15:30 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti sull’autostrada Napoli-Canosa, in direzione Napoli, nel territorio di competenza di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’autovettura alimentata a GPL.

Auto in fiamme, paura in autostrada

L’incendio si è verificato nel tratto in salita, poco prima della galleria. A bordo del veicolo viaggiavano tre donne, residenti in Irpinia, che al momento dell’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco avevano già abbandonato l’auto e raggiunto una piazzola di sosta, mettendosi in sicurezza.

Vigili del fuoco in azione

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Successivamente, sono state effettuate le operazioni di bonifica dello scenario.

Sul posto la polstrada

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della società Autostrade, impegnati nella gestione della viabilità e nella sicurezza del tratto interessato.

Nessun ferito

L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone: non si sono registrati feriti né danni ad altre cose.