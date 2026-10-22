Pago, 50enne accusato di evasione: prosciolto per particolare tenuità Era stato accusato di essersi allontanato senza permesso dalla sua abitazione

di Paola Iandolo

Accusato di evasione: il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha prosciolto per particolare tenuità del fatto A. A. P. di Pago del Vallo di Lauro. L'uomo - difeso dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi - era stato accusato di evasione dalla propria abitazione, dove era detenuto in regime di detenzione domiciliare dopo un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Avellino.

Le accuse formulate dalla pubblica accusa



L’accusa sosteneva che il 50enne si fosse allontanato arbitrariamente e senza giustificato motivo dalla sua abitazione. Infatti l'uomo era stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro fuori dalla propria abitazione e, in particolare, in via Manzoni del Comune di Pago del Vallo di Lauro. Nonostante la contestazione mossa dalla Procura della Repubblica, la difesa, sostenuta dagli avvocati Francescantonio Maffettone ed Umberto Nappi del foro di Avellino, è riuscita a smontare la tesi accusatoria, evidenziando l’assoluta tenuità del fatto addebitato all’imputato che è stato assolto.