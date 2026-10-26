Aiello, ladri acrobati svaligiano un intero stabile: indagini in corso Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona più volte colpita dalle bande di malviventi

di Paola Iandolo

Di notte non si dorme ormai da tempo ad Aiello. Sabato sera un intero stabile è stato preso di mira a Tavernola San Felice dai ladri incappucciati e con il volto coperto dalle sciarpe. Un solo appartamento è stato svaligiato nonostante l'allarme. I malviventi sono riusciti ad entrare dopo aver scavalcato la recinzione di un'abitazione vicina, raggiungendo i balconi e le finestre. In un caso per accendere all'appartamento preso di mira hanno utilizzato anche una scala trovata sul posto.

Il precedente

Il palazzo preso di mira sabato sera già in passato era stato oggetto di incursioni dai ladri. Ad avvertire della presenza in casa di un ladro è stata dapprima la centrale operativa e poi l'allarme della signora al piano di sotto. Solo allora il malvivente ha desistito e si è dato alla fuga, nonostante in casa vi fossero i proprietari e dei bambini.