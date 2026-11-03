Montecalvo Irpino: serata da incubo per una donna Auto trascinata dall'acqua fino a far temere il peggio

Serata da incubo per una donna alla località Frascino di Montecalvo Irpino. A causa della piena del torrente Miscano, l'auto con la quale viaggiava per fare rientro a casa in località Malvizza, è stata letteralmente trascinata dall'acqua, rischiando di far temere il peggio.

E' successo in pratica sul letto del fiume, accanto alla galleria, un tratto che viene percorso per dimezzare i tempi ma che risulta altamente pericoloso e impervio in caso di condiziono avverse, come nella giornata odierna, con la pioggia che sta cadendo incessantemente da ore.

L'auto sarebbe stata sbalzata di oltre 50 metri sotto il ponte della ferrovia. E' stata la stessa conducente ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto Stie118, vigili del fuoco, carabinieri, residenti, parenti della malcapitata e un'impresa con un escavatore.

Un vigile del fuoco, si è precipitato in acqua per salvare la donna in serio pericolo. Lo spavento è stato notevole, ma per fortuna non si sono avute conseguenze serie. Viene rivolto un ringraziamento a quanti si sono adoperati per salvarla.