Cucciolo gettato in un cassonetto: individuato e denunciato il responsabile L'indagine lampo della polizia municipale guidata dal capitano Pierluigi La Manna

Svolta nelle indagini della polizia municipale di Savignano Irpino diretta dal capitano Pierluigi La Manna in seguito al ritrovamento di un cucciolo di cane, fortunatamente vivo, lo scorso 29 ottobre scorso, a seguito di una segnalazione, all'interno di un contenitore per la raccolta degli abiti usati nel territorio comunale savignanese, accanto all'edificio scolasrico.

Episodio che ha suscitato particolare attenzione nella comunità e a livello mediatico per la gravità del gesto.

Il capitano La Manna lo aveva promesso e così è stato. La polizia municipale di Savignano Irpino ha avviato nell’immediatezza le indagini finalizzate alla ricostruzione dell’accaduto e all’individuazione delle eventuali responsabilità.

L’attività svolta ha consentito in poco tempo di identificare e denunciare una persona alla procura della repubblica presso il tribunale di Benevento per le ipotesi di reato ravvisate. Dell'accaduto è stato subito informato il sindaco Fabio Della Marra che aveva espresso si da subito dura condanna contro quest'atto ignobile.

Il cucciolo, recuperato vivo dai vigili del fuoco e affidato alle cure di un’associazione animalista del territorio, guidata da Olimpia Roberto, è stato sottoposto a visita da parte dei medici veterinari dell’Asl di Avellino. E' in buone condizioni di salute e ptrebbe essere presto adottato.

Il relativo procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità penale della persona sottoposta a indagini sarà definitivamente accertata solo all'esito di una sentenza irrevocabile di condanna.