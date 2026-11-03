L'ex Voria a 0825: "L'Avellino sta trovando sempre più solidità. E Moruzzi..." Rivedi la puntata di ieri sera. Lupi verso il derby con il Benevento

"Mi sembra che passo dopo passo stiano trovando solidità. Seguo l'Avellino sempre e poi c'è Brandino Moruzzi, che conosco personalmente avendolo allenato a Siena quando facevo settore giovanile. Faceva l'under 16 e non era certo quella branda che è ora": così l'ex Gill Voria nel corso di "0825", appuntamento del lunedì sera (ore 22.30) su OttoChannel - Canale 16. Nella puntata di ieri l'analisi di Avellino-Pisa 2-0 e la presentazione di Benevento-Avellino con Annibale Discepolo, mister Antonio Iandolo e con il tecnico del Siena, ex biancoverde, ma anche ex calciatore del Benevento.

"Brando era un ragazzino piccolino che portavo a fare allenamento con me nell'under 17 e seguo con ancora più attenzione l'Avellino con Brando protagonista. - ha sottolineato Voria - Sta facendo molto bene e sono contento per lui. Credo che con il pubblico che c'è ad Avellino, con la piazza che è, se questa squadra diventa quadrata può ambire sicuramente a fare anche qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso".