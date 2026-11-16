Avellino, "Neuroscienze e il processo: l'imputabilità": il titolo dell'incontro Si terrà il 18 novembre nell'aula Magna del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

“Neuroscienze e processo: l’imputabilita’”. Questo il tema dell’incontro che si svolgerà nell’ Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino mercoledi 18 Novembre alle ore 15:30 con il patrocinio dell’ Ordine Psicologi della Regione Campania, Ordine degli Avvocati di Avellino, Istituto di Alta Formazione e Forensics Science, Confraternita delle Misericordie, Anps di Avellino.

Il programma

Il programma dell’ incontro prevede l’apertura e i saluti di Fabio Benigni – Presidente dell Ordine degli Avvocati di Avellino e Gaetano Aufiero – Presidente della Camera Penale Irpina, il saluto delle autorità: Nello Pizza- Sindaco di Avellino, Armando Cozzuto- Presidente Ordine degli Psicologi della Regione Campania. L’ incontro sarà moderato dall’avvocato Maria Beccio. Interverranno Rosa Bruno, Criminologa clinica, Docente Criminologia clinica cfs, C.T.l, Aniello Ingenito Dirigente Divisione Polizia Anticrimine Questura di Avellino, Ennio Napolillo avvocato penalista, Ref. Comm. Penale C.O.A.A, Enrichetta Fotino, esperto psichiatria e psicopatologia forense -CT, Anna Giovanna Piroli, Esperto in Psicologia Giuridica, C.T. La segreteria Scientifica affidata alla dottoressa Rosa Bruno e all’avvocato Francesco Castellano. Previsti tre crediti formativi per gli avvocati.

Le azioni di prevenzione

“La Neurocriminologia clinica ha come oggetto di studio le condotte devianti. Lo scopo della disciplina è comprendere l'eziologia dei comportamenti criminali al fine di identificare azioni di prevenzione, di contenimento e di trattamento del singolo e dei gruppi. Il metodo di analisi coniuga le acquisizioni scientifiche delle neuroscienze e della criminologia clinica, esaminando larticolata correlazione tra i fattori neurobiologici, endocrini, genetici, psicologici e sociali per la determinazione del comportamento disfunzionale. L’esplicitazione del funzionamento neurobiopsichico globale dell’autore di reato produce peculiari implicazioni nel sistema giudiziario sia nella fase cognitiva che nella fase esecutiva del processo, solleva riflessioni sostanziali sul concetto di responsabiltà penale e di prevenzione della recidiva”.