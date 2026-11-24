Pago, ha truffato un'anziana rubandole oro e soldi: rinviato a giudizio 42enne Il processo per lui inizierà il 6 dicembre davanti a giudice monocratico del tribunale di Avellino

di Paola Iandolo

Dovrà affrontare il processo il 42enne truffatore, entrato in azione in Irpinia, proveniente dai paesi Vesuviani. Il processo per lui inizierà il 6 dicembre dopo che è stato rinviato a giudizio dal gup Michela Eligiato. A firmare la richieta di rinvio a giudizio il pm Antonella Salvatore. Ad individuarlo gli agenti del commissariato il Lauro.

L'azione

Nel dicembre del 2024 una ottantaquattrenne di Pago del Vallo di Lauro venne contattata sull’utenza fissa della sua abitazione. Dall’altro capo del telefono c’era uno dei truffatori, che si finse il nipote e gli riferì che il padre, ovvero il figlio dell’anziana, si trovava dai Carabinieri ed aveva bisogno urgente`di una somma di 7000 /8000 euro oppure di oggetti preziosi che avrebbe dovuto consegnare ad una persona che si sarebbe presentata presso la sua abitazione. L’anziana gli aprì la cassaforte e gli fece prelevare tutti gli oggetti preziosi per un valore complessivo di oltre 40.000 euro. Nella stessa mattinata, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro, lo stesso, in concorso con i telefonisti che non sono stati individuati, tentò anche un’altra truffa, questa volta ai danni di un’anziana di Lauro che non andò a buon fine. Ma grazie all'immediata denuncia, furono avviate le indagini. Gli agenti subito individurono il 42enne finito a processo.