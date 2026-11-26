Avellino, allerta meteo arancione: oggi scuole chiuse in Irpinia, ecco dove Da Castelfranci a Montoro, passando Solofra e Mugnano niente lezioni. Tutti in classe ad Avellino

L’allerta meteo arancione diramata dalla Regione Campania per il rischio idrogeologico e idraulico fa scattare le chiusure delle scuole ad Avellino. In vista delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore, diversi sindaci hanno firmato ordinanze per la chiusura delle scuole per la giornata di oggi, giovedì 26 novembre, adottando ulteriori provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Scuole aperte ad Avellino, l'avviso dell'assessore Iacovacci

"In relazione all'allerta meteo diramata per la giornata di oggi, giovedì 26 novembre, desidero informare le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico che non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche e che quindi le scuole del Comune di Avellino resteranno regolarmente aperte." Ha spiegato nelle scorse ore l'assessore Iacovacci.

Allerta in corso fino alle ore 14

L’avviso regionale, relativo a un rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, resterà in vigore fino alle 14 di oggi Oltre alla sospensione delle attività didattiche, in alcuni Comuni è stata disposta la chiusura di parchi, giardini pubblici, cimiteri e strutture sportive all’aperto.

Scuole chiuse a Montemarano

Il sindaco del comune irpino ha deciso di chiudere le scuole per l'allerta meteo di colore arancio in vigore per oggi giovedì 26 novembre.

Scuole chiuse a Mugnano del Cardinale

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco Alessandro Napolitano ha emanato l’ordinanza contingibile e urgente n. 61 del 25 novembre 2026, disponendo una serie di misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento sarà in vigore fino alle ore 14 di oggi, giovedì 26 novembre 2026.

L’ordinanza dispone: La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale. Il divieto di accesso alle aree e agli immobili comunali aperti al pubblico, in particolare alla villa comunale e al cimitero.Le misure sono state adottate in seguito all’avviso n. 101/26 della Protezione Civile regionale, che prevede precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Il primo cittadino raccomanda alla popolazione di adottare la massima prudenza, evitando di lasciare le proprie abitazioni in caso di temporali o piogge eccezionali, di sostare nei locali seminterrati, sotto gli alberi, nelle aree a rischio di esondazione e in prossimità dei sottopassi.

Scuole chiuse a Castelfranci

Considerato che la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile – S.O.R.U. ha diramato l’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica (Regione Campania n. 101/2026), con ordinanza del Sindaco n. 6 del 25/11/2026, si comunica che è stata disposta:

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Castelfranci

per la giornata del 26 novembre 2026;

- la sospensione di tutte le attività didattiche e formative per la giornata del 26 novembre 2026,

salvo diversa comunicazione in caso di proroga dell'allerta meteo.

Scuole chiuse anche a Forino

A disporre la chiusura, per l’intera giornata di giovedì 26 novembre, delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia presenti sul territorio comunale il sindaco di Forino Antonio Olivieri. Lo stop riguarda anche il Cimitero comunale e le strutture sportive all’aperto, in considerazione dell’allerta meteo-idrogeologica e idraulica di livello arancione.

Stop alle lezioni a scuola anche a Montella

Anche a Montella le lezioni saranno sospese domani. Il sindaco Rizieri Buonopane ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Per la giornata di giovedì resteranno inoltre chiusi al pubblico i parchi, i giardini pubblici e il Cimitero comunale.

Scuole chiuse anche a Solofra

Provvedimenti analoghi a Solofra, dove il sindaco Nicola Moretti ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per oggi giovedì 26 novembre. L’ordinanza prevede anche la chiusura dei due Cimiteri comunali, fatta eccezione per i riti funebri e le attività collegate, la sospensione di eventuali manifestazioni pubbliche ed eventi all’aperto su suolo pubblico e la chiusura dei giardini e dei parchi pubblici.

A Montoro chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Scuole chiuse anche a Montoro, dove il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido e i servizi educativi per la prima infanzia. L’ordinanza riguarda anche la chiusura di parchi, ville e cimiteri comunali.

A Monteforte chiuse le scuole

Il sindaco Fabio Siricio ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale per l'intera giornata di giovedì 26 novembre.

Le chiusure sono scattate dalle ore 17:00 di ieri, mercoledì 25 novembre, e resteranno in vigore fino alle ore 14:00 di oggi, giovedì 26 novembre.