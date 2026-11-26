Besaggio: "Guai a fare i fenomeni, a Catanzaro con la testa di Cremona" Il centrocampista dei lupi: "Proveremo a fare la stessa prestazione"

"Vanno fatto i complimenti a tutti, che poi l'assist sia mio, poco importa. Non fa differenza e non fa peso. È stata una prestazione di squadra in cui abbiamo trovato buone basi e ora c'è da andare a Catanzaro per fare una prestazione di questo tipo": così Michele Besaggio nella sala stampa dello "Zini" dopo Cremonese-Avellino 0-1. Suo l'assist per Russo al minuto 77: "Cerco sempre di dare il massimo, sento che sto crescendo stagione dopo stagione. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Cerco sempre di allenarmi al massimo prendendo anche spunto dai miei compagni. Avevamo trovato difficoltà fuori casa, lo dicevano numeri e prestazioni, ma stasera abbiamo sviluppato una gara sui livelli delle prove casalinghe".

"Non dobbiamo guardare la classifica"

"Ora però dobbiamo fare la stessa cosa a Catanzaro per portare a casa i tre punti. - ha aggiunto Besaggio - Non dobbiamo guardare la classifica, arrivano da due vittorie di fila. Non dobbiamo andare là facendo tra virgolette i fenomeni. Non si può sottovalutare nulla. Sarà difficile su un campo difficile e proveremo a fare la stessa prestazione di questa sera".