L'Avellino vince a Cremona (0-1) con il gol di Russo al 77' e vola al terzo posto. Come a Chiavari, nel precedente turno infrasettimanale, Nesta punta sul turnover e la crescita del gruppo spicca tra le due gare. Se contro l'Entella lo sviluppo gara non fu ottimale, allo "Zini" contro la Cremonese, l'Avellino vive una serata di equilibrio e lucidità con i cambi nella ripresa che hanno fatto la differenza. Al 77' la combinazione Cheddira-Besaggio con la verticale per Russo che ha colpito dinanzi a Fulignati per l'1-0 e il gol decisivo. Martinelli risulta determinante solo per alcuni interventi nel primo tempo. Pagano le scelte di Nesta con il turnover, con la gestione delle risorse nei diversi impegni. Lunedì (ore 20.30) l'Avellino sarà ospite del Catanzaro, vincente ieri a Castellammare (1-3) contro la Juve Stabia.
Il tabellino con le pagelle
Serie B
Tredicesima Giornata
Cremonese-Avellino 0-1
Marcatori: 32' st Russo
Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Berti, Lordkipanidze (1' st Lottici Tessadri); Collocolo (39' st De Luca), Licina (28' st Thorsby), Nasti (1' st Vandeputte); Stuckler (28' st Djuric). All. Pecchia. A disp. Festa, Agazzi, Fellipe Jack, Bianchetti, Lickunas, Rocchetti, Grassi
Avellino (3-5-2): Martinelli 7; Cancellotti 6,5 (14' st Venturi 6,5), Izzo 7, Enrici 6,5; Missori 6,5, Sounas 6,5, Palmiero 6,5 (41' st Palumbo sv), Besaggio 7, Sala 6 (26' st Moruzzi 6,5); Biasci 5,5 (14' st Russo 7,5), Pandolfi 6 (26' st Cheddira 6,5). All. Nesta 8. A disp. Sassi, Margiotta, Di Bitonto, Faticanti, Berenbruch, Moruzzi, Adamo, Di Paolo
Arbitro: Collu
Ammoniti: Cancellotti (A), Vandeputte (C)
Assistenti: Zingarelli e Djurdjevic
Quarto ufficiale: Perenzoni
VAR e AVAR: Cosso e Volpi
Recupero: 4' st