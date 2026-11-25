Cremonese-Avellino 0-1, tabellino e voti: Nesta vince con il turnover Lupi al terzo posto dopo il turno infrasettimanale: lunedì (ore 20.30) Catanzaro-Avellino

L'Avellino vince a Cremona (0-1) con il gol di Russo al 77' e vola al terzo posto. Come a Chiavari, nel precedente turno infrasettimanale, Nesta punta sul turnover e la crescita del gruppo spicca tra le due gare. Se contro l'Entella lo sviluppo gara non fu ottimale, allo "Zini" contro la Cremonese, l'Avellino vive una serata di equilibrio e lucidità con i cambi nella ripresa che hanno fatto la differenza. Al 77' la combinazione Cheddira-Besaggio con la verticale per Russo che ha colpito dinanzi a Fulignati per l'1-0 e il gol decisivo. Martinelli risulta determinante solo per alcuni interventi nel primo tempo. Pagano le scelte di Nesta con il turnover, con la gestione delle risorse nei diversi impegni. Lunedì (ore 20.30) l'Avellino sarà ospite del Catanzaro, vincente ieri a Castellammare (1-3) contro la Juve Stabia.

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Tredicesima Giornata

Cremonese-Avellino 0-1

Marcatori: 32' st Russo

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Berti, Lordkipanidze (1' st Lottici Tessadri); Collocolo (39' st De Luca), Licina (28' st Thorsby), Nasti (1' st Vandeputte); Stuckler (28' st Djuric). All. Pecchia. A disp. Festa, Agazzi, Fellipe Jack, Bianchetti, Lickunas, Rocchetti, Grassi

Avellino (3-5-2): Martinelli 7; Cancellotti 6,5 (14' st Venturi 6,5), Izzo 7, Enrici 6,5; Missori 6,5, Sounas 6,5, Palmiero 6,5 (41' st Palumbo sv), Besaggio 7, Sala 6 (26' st Moruzzi 6,5); Biasci 5,5 (14' st Russo 7,5), Pandolfi 6 (26' st Cheddira 6,5). All. Nesta 8. A disp. Sassi, Margiotta, Di Bitonto, Faticanti, Berenbruch, Moruzzi, Adamo, Di Paolo

Arbitro: Collu

Ammoniti: Cancellotti (A), Vandeputte (C)

Assistenti: Zingarelli e Djurdjevic

Quarto ufficiale: Perenzoni

VAR e AVAR: Cosso e Volpi

Recupero: 4' st