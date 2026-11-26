Nesta: "Felice per i ragazzi e per i tifosi, ma guai montarsi la testa" Il tecnico dell'Avellino ha lanciato un segnale già verso Catanzaro

"Battiamo su questa cosa della mentalità, fuori casa dovevamo avere più coraggio perché abbiamo la qualità per averla. Non siamo mai stati sotto, abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo vinto meritatamente": così Alessandro Nesta dopo Cremonese-Avellino 0-1 con i lupi al terzo posto dopo il turno infrasettimanale.

"Metto tutti perché la forza è il gruppo"

"Ho cambiato molto, qualcuno era acciaccato. Ci sarà spazio anche per Faticanti, Adamo e Berenbruch. Metto tutti, la forza è il gruppo. - ha sottolineato il tecnico dei lupi, già proiettato alla sfida con il Catanzaro, in programma lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo". "Più coinvolgiamo, più la squadra crescerà. Dobbiamo essere calmi, umili, e guai a montarci la testa. I ragazzi fanno sacrifici, siamo una squadra di provincia, rappresentiamo gente che lavora. Non possiamo montarci la testa e dobbiamo lavorare come una squadra che deve salvarsi all'ultima giornata. Sono felicissimo perché vedo i tifosi e i ragazzi contenti. Andiamo a casa molto soddisfatti. Il pensiero va a tutto lo staff: Antonio, Alfonso, Antonino. Tutti ci mettono in condizione di dare il massimo”.

"Spero che sia la prima di tante interviste per Russo"

Su Russo, decisivo allo "Zini" con il gol vittoria e che finalmente ha raggiunto la sala stampa per le interviste: "Deve fare le interviste, se vuole fare il calciatore di un certo livello deve fare le interviste perché la gente merita di conoscerlo anche come ragazzo, veramente a posto. - ha rimarcato Nesta - L'abbiamo un po' forzato, ma spero sia la prima di una lunga serie perché i calciatori fanno le interviste. È giusto che dica quello che pensa".