"Battiamo su questa cosa della mentalità, fuori casa dovevamo avere più coraggio perché abbiamo la qualità per averla. Non siamo mai stati sotto, abbiamo ribattuto colpo su colpo e abbiamo vinto meritatamente": così Alessandro Nesta dopo Cremonese-Avellino 0-1 con i lupi al terzo posto dopo il turno infrasettimanale.
"Metto tutti perché la forza è il gruppo"
"Ho cambiato molto, qualcuno era acciaccato. Ci sarà spazio anche per Faticanti, Adamo e Berenbruch. Metto tutti, la forza è il gruppo. - ha sottolineato il tecnico dei lupi, già proiettato alla sfida con il Catanzaro, in programma lunedì (ore 20.30) al "Ceravolo". "Più coinvolgiamo, più la squadra crescerà. Dobbiamo essere calmi, umili, e guai a montarci la testa. I ragazzi fanno sacrifici, siamo una squadra di provincia, rappresentiamo gente che lavora. Non possiamo montarci la testa e dobbiamo lavorare come una squadra che deve salvarsi all'ultima giornata. Sono felicissimo perché vedo i tifosi e i ragazzi contenti. Andiamo a casa molto soddisfatti. Il pensiero va a tutto lo staff: Antonio, Alfonso, Antonino. Tutti ci mettono in condizione di dare il massimo”.
"Spero che sia la prima di tante interviste per Russo"
Su Russo, decisivo allo "Zini" con il gol vittoria e che finalmente ha raggiunto la sala stampa per le interviste: "Deve fare le interviste, se vuole fare il calciatore di un certo livello deve fare le interviste perché la gente merita di conoscerlo anche come ragazzo, veramente a posto. - ha rimarcato Nesta - L'abbiamo un po' forzato, ma spero sia la prima di una lunga serie perché i calciatori fanno le interviste. È giusto che dica quello che pensa".