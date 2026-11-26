Menarini, Mari presenta l'interrogazione al governo: ora il piano di rilancio L'interrogazione al ministro del lavoro

La crisi dello stabilimento Menarini di Flumeri torna al centro dell’attenzione parlamentare. A presentare un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy e al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali l’onorevole di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Mari che chiede al Governo di intervenire per affrontare la situa-zione dello stabilimento della Valle Ufita, dove i lavoratori sono in ammortizzatore sociale dal 9 febbraio 2026, senza una data certa per la ripresa delle attività produttive.

L'interrogazione

“L’impianto, ex Industria Italiana Autobus e Irisbus – si legge nella nota di Mari – rappresenta uno dei principali poli italiani per la produzione di autobus destinati al trasporto pubblico. La situazione attuale, tuttavia, evidenzia una forte incertezza sul futuro produttivo e occupazionale, in un settore condizionato da volumi insufficienti, domanda discontinua e dipendenza dall’andamento delle gare e dai finanziamenti per il rinnovo delle flotte del trasporto pubblico locale.

Una condizione che rende difficile la pianificazione industriale, limita gli investimenti e rischia di compromettere il consolidamento dell’occupazione. A pesare è anche la frammentazione della filiera nazionale della componentistica per autobus, ancora fortemente dipendente dalle forniture estere, con ricadute limitate sui terri-tori e sul sistema industriale italiano.

Il settore la crisi e il rilancio

Eppure, il settore europeo della mobilità sostenibile offre importanti opportunità di sviluppo, gra-ie agli investimenti per il rinnovo delle flotte, alla diffusione degli autobus a basse emissioni e ai programmi legati alla transizione ecologica. In questo scenario, Menarini potrebbe assumere un ruolo strategico nella costruzione di una filiera nazionale degli autobus, capace di generare occupazione qualificata, innovazione tecnologica e sviluppo territoriale.

L’interrogazione sottolinea la necessità di una strategia industriale nazionale per il comparto, fondata su investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, efficientamento energetico dei siti produttivi e formazione professionale, per affrontare la competizione con i grandi gruppi industriali europei”,

Sindacati coesi

A sollecitare un intervento sono anche le organizzazioni sindacali. Le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e la Rsu dello stabilimento di Flumeri hanno denunciato la grave crisi in cui è ripiombato l’impianto, lamentando l’assenza del Governo rispetto agli impegni as-sunti in precedenza a sostegno del percorso industriale.

Da qui la richiesta ai ministeri competenti di attivare urgentemente un tavolo di confronto con la Regione Campania, l’azienda e le organizzazioni sindacali, per definire un piano di rilancio di lungo periodo. L’obiettivo è salvaguardare e incrementare l’occupazione, garantire formazione e riqualificazione dei lavoratori, sostenere l’innovazione tecnologica e industriale, migliorare l’efficienza energetica e aumentare i volumi produttivi.

Il futuro dello stabilimento di Flumeri, dunque, torna a essere una questione centrale per l’industria irpina e per l’intero comparto nazionale del trasporto pubblico, con la richiesta di tra-sformare gli impegni in azioni concrete e di restituire certezze ai lavoratori.