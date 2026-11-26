Colonnine elettriche nel mirino della criminalità. Cavi tranciati in tre postazioni di ricarica su sei ad Ariano Irpino, dal centro alle periferie. E' accaduto a piano della croce e nei popolosi rioni Martiri e Cardito. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale che ha avviato le indagini. Mobilità elettrica sotto attacco.
Un fenomeno che interessa gran parte d'Italia. La Campania figura tra le regioni più colpite. A far gola ai malviventi è il cosiddetto "oro rosso", il rame all'interno dei cavi. Un bottino che sul mercato nero frutta poche decine di euro ma che provoca danni ingenti alle casse comunali e disagi.
Secondo l'indagine di Quattroruote
In molti casi si sta facendo ricorso a guaine protettive per difendere i cavi di ricarica da flessibili e smerigliatrici angolari. Di fronte alla piaga dei furti di rame alle colonnine, gli operatori stanno adottando contromisure sempre più sofisticate, che vanno oltre la videosorveglianza: sistemi studiati non soltanto per resistere al taglio, ma anche per ostacolare gli utensili elettrici e rallentare gli attacchi.
Ad Ariano Irpino le stazioni di ricarica sono presenti a piano della croce, parcheggio ospedale, Martiri piazza caduti di Nassirya, Cardito piazzale palazzetto dello sport, parcheggio via 25 aprile, pasteni zona boschetto ed erano previste altre 3 che non sono state più installate.