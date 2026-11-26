Colonnine elettriche nel mirino della criminalità: tre furti ad Ariano/VIDEO I malviventi hanno tranciato e sradicano interi cavi in tre stazioni di ricarica

Colonnine elettriche nel mirino della criminalità. Cavi tranciati in tre postazioni di ricarica su sei ad Ariano Irpino, dal centro alle periferie. E' accaduto a piano della croce e nei popolosi rioni Martiri e Cardito. La scoperta è stata fatta dalla polizia municipale che ha avviato le indagini. Mobilità elettrica sotto attacco.

Un fenomeno che interessa gran parte d'Italia. La Campania figura tra le regioni più colpite. A far gola ai malviventi è il cosiddetto "oro rosso", il rame all'interno dei cavi. Un bottino che sul mercato nero frutta poche decine di euro ma che provoca danni ingenti alle casse comunali e disagi.

Secondo l'indagine di Quattroruote

In molti casi si sta facendo ricorso a guaine protettive per difendere i cavi di ricarica da flessibili e smerigliatrici angolari. Di fronte alla piaga dei furti di rame alle colonnine, gli operatori stanno adottando contromisure sempre più sofisticate, che vanno oltre la videosorveglianza: sistemi studiati non soltanto per resistere al taglio, ma anche per ostacolare gli utensili elettrici e rallentare gli attacchi.

Ad Ariano Irpino le stazioni di ricarica sono presenti a piano della croce, parcheggio ospedale, Martiri piazza caduti di Nassirya, Cardito piazzale palazzetto dello sport, parcheggio via 25 aprile, pasteni zona boschetto ed erano previste altre 3 che non sono state più installate.