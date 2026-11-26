Avellino, altra vittoria per Nesta: finalmente Russo alle interviste post-gara Sesto gol per l'attaccante. I lupi non vincevano allo "Zini" da 49 anni: gol di Lombardi nel 1977

Giusto qualche secondo nella festa promozione a Palazzo Caracciolo nell'aprile 2025, ma nei fatti solo dopo Cremonese-Avellino 0-1, è arrivata la prima vera intervista in sala stampa per Raffaele Russo, che ha sempre preferito far parlare il campo. Spinto e accompagnato, però, da Alessandro Nesta l'attaccante, già autore di 6 reti in campionato, ha commentato la vittoria firmata dai lupi a Cremona con il suo gol decisivo per il balzo al terzo dopo dopo 13 giornate di campionato. L'Avellino non vinceva allo "Zini" da oltre 49 anni. Il precedente era Cremonese-Avellino 0-1, decisa dal gol di Adriano Lombardi al minuto 8, nella stagione della promozione in Serie A 1977/1978).

Di poche parole, ma "Speriamo di arrivare in Serie A"

"È più facile fare gol. - ha affermato Russo con il sorriso in mixed - Sono sempre a disposizione della squadra. Mi presenterò ogni due gol". Di poche parole, ma con un acuto finale simile a quelli firmati sul terreno di gioco: "Speriamo di arrivare in Serie A".