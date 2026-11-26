Monteforte, 47enne accusato di tentato omicidio della moglie: chiesti otto anni Nel tardo pomeriggio arriverà la decisione del gup Michela Eligiato

di Paola Iandolo

Si salvò solo perchè l'accendino si bloccò: chiesti otto anni e otto mesi di reclusione per il 47enne di Monteforte Irpino accusato di tentato omicidio della moglie. Questa la richiesta di condanna invocata al termine della discussione davanti al Gup Michela Eligiato dal sostituto procuratore Marco Auciello nei confronti dell'uomo violento che prima avrebbe cosparso di alcool etilico la moglie e poi tentato di darle fuoco. Per l'uomo era stato disposto il decreto di giudizio immediato.

La ricostruzione

Dalle minacce l’uomo sarebbe passato ai fatti. Non contento, dopo averla afferrata per i capelli, il marito avrebbe anche deciso di umiliarla, con lo scopino del water. Qualche giorno dopo, la vittima ha anche raccontato delle molestie, ingiurie, minacce e aggressioni fisiche e verbali a partire dalla scarcerazione del quarantasettenne nel 2021 fino al giugno del 2026. La difesa del 47enne l'avvocato Gaetano Aufiero, aveva optato per il rito abbreviato.

Le condotte violente



L’accusa più grave nei confronti del quarantasettenne è quella di tentato omicidio, quello avvenuto il 7 giugno. Ma l'indagato avrebbe in più occasioni aggredito violentemente, colpendola.calci, sputi e schiaffi, ed, in un’occasione, in particolare, nel 2025, con un pugno al volto, procurandole le lesioni personali al volto. Nel giugno 2025 avrebbe percosso con schiaffi ed il tentativo di strangolarla. nel mese di novembre del 2025, ancora percosse violente con degli schiaffi e costringendola a refertarsi al Pronto Soccorso. Nel gennaio del 2026, una nuova brutale aggressione, colpita al volto con schiaffi e pugni. Il due giugno l’aveva nuovamente colpita al volto e al polso. Il sette giugno, questa vera e propria escalation di violenza avrebbe toccato il culmine. Dopo averla ingiuriata, l’uomo avrebbe cosparso di alcool etilico la moglie: “ora ti faccio vedere, ti do proprio fuoco”, avrebbe tentato di darle fuoco. Ora si attende la sentenza.